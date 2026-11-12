Pueden cortarle el agua o la luz por deber cuotas de administración? Esto dice Ley 675 de 2001

Según la Ley 675 de 2001, que es la encargada de regular la propiedad horizontal en el país, establece las obligaciones de los copropietarios y las consecuencias derivadas del incumplimiento en el pago de las expensas comunes.

El pago de las cuotas de administración es una de las obligaciones que tienen los propietarios de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal en Colombia. Estos recursos permiten cubrir gastos de mantenimiento, vigilancia, aseo y funcionamiento de las zonas comunes.

Sin embargo, cuando un residente acumula varios meses de deuda, pueden surgir dudas sobre las medidas que está autorizada a tomar la administración.

Uno de los puntos centrales, señala que el retraso en el pago de las cuotas de administración genera intereses de mora, equivalentes a una vez y media el interés bancario corriente, salvo que la asamblea general haya establecido una tasa inferior.

Además, permite publicar la situación de morosidad en determinados espacios del edificio o conjunto, bajo las condiciones establecidas por la norma.

¿La administración puede cortar el agua o la luz?

La respuesta es no. La Corte Constitucional ha establecido que las administraciones de propiedad horizontal no están facultadas para suspender los servicios públicos domiciliarios de los residentes por incumplir con el pago de las cuotas de administración.

En la Sentencia T-107 de 2001, la Corte precisó que las copropiedades pueden suspender algunos servicios que prestan directamente, siempre que no afecten las necesidades vitales de los habitantes ni sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta facultad no incluye la suspensión de servicios públicos domiciliarios como el agua y la energía eléctrica.

¿Qué medidas sí puede tomar la administración?

Cuando un propietario acumula deudas por concepto de administración, la copropiedad puede:

Cobrar intereses de mora, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Informar sobre la morosidad en los espacios autorizados.

Adelantar procesos judiciales de cobro para recuperar los recursos adeudados.

Aplicar las sanciones contempladas en la ley y el reglamento de propiedad horizontal, cuando corresponda.

Es importante diferenciar las deudas de administración de las facturas de servicios públicos. Las empresas prestadoras de agua y energía sí pueden suspender el suministro por falta de pago de las facturas, siempre que cumplan los requisitos legales y contractuales.

Deber cuotas de administración no autoriza a la administración de un conjunto residencial a dejar una vivienda sin agua o energía eléctrica. La copropiedad debe acudir a los mecanismos legales de cobro para recuperar el dinero, sin afectar los derechos fundamentales de los residentes.

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