Karol G sorprendió a sus fans en México con la aparición de Belinda en su concierto

La cantante colombiana Karol G sorprendió a miles de seguidores durante su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el sábado 14 de noviembre, con la aparición de Belinda como invitada especial. El encuentro hizo parte de las presentaciones de su gira internacional ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, con la que la artista recorre diferentes escenarios de América y Europa.

La presencia de la intérprete mexicana se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche. Ambas artistas compartieron escenario e interpretaron canciones que hacen parte de la trayectoria musical de Belinda, entre ellas ‘Ángel’, ‘Bella traición’ y ‘Luz sin gravedad’, temas que fueron coreados por los asistentes.

Durante el encuentro, Belinda también expresó públicamente su admiración por la colombiana. “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, le dijo a Karol G, en una frase que llamó la atención de los seguidores de ambas cantantes.

El comentario hizo referencia a una declaración viral de Belinda cuando era niña, durante una entrevista en la que habló sobre la moda. Esta vez, la artista mexicana retomó esa expresión para reconocer la influencia de Karol G en las nuevas generaciones, tanto por su música como por su estilo.

La presentación de Belinda se sumó a otras sorpresas que Karol G ha preparado durante su paso por México. En su primera fecha en Ciudad de México, la colombiana también compartió escenario con Thalía, mientras que Becky G ha participado como invitada en diferentes conciertos de esta etapa de la gira.

El ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ comenzó el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos, y contempla presentaciones en distintos países de América Latina y Europa. Tras sus fechas en México, la cantante continuará su recorrido por Costa Rica y posteriormente llegará a Colombia, donde tiene programados conciertos en el estadio El Campín de Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre.

El encuentro entre Karol G y Belinda dejó uno de los momentos más comentados del concierto en México, con música, reconocimiento entre artistas y una frase que rápidamente despertó reacciones en redes sociales.

Créditos: estilodf