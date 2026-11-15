¿Qué se necesita para viajar a México desde Colombia? Estos son los documentos claves

El décimo cuarto país más extenso, con una población aproximada de 118 millones de personas y 67 lenguas indígenas, es México. Su cultura, gastronomía, música y lugares turísticos como playas y maravillas naturales, captan la atención de los turistas.

Incluso, los artistas colombianos y mexicanos han hecho que estas dos culturas encuentren intereses similares por medio de sus colaboraciones dentro de la industrial musical y cinematográfica.

Para el cierre de 2025, Colombia se ubicó como el cuarto mercado emisor internacional para México por vía aérea, con 429.279 viajeros (por debajo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido), aunque durante los primeros nueve meses de 2026 lideró la expansión de visitantes extranjeros con un repunte del 27,4%.

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Por su parte, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Los Cabos se mantienen como los aeropuertos con mayor recepción de turistas internacionales.

Para aquellos colombianos que deseen viajar a este país con intenciones turísticas no necesitan una visa. Sin embargo, aquellos que deseen ser visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas, visitantes con razones humanitarias y residentes temporales para estudios, deberán solicitar en el consulado mexicano la visa correspondiente para su ingreso.

La estancia en México para quienes deseen ingresar en calidad de visitantes no podrán exceder su estancia a los 180 días (6 meses).

¿Qué necesita para viajar a México desde Colombia?

Según expresa el Gobierno mexicano, todos los ciudadanos colombianos que ingresen a México por vía aérea deberán realizar un pre-registro de su viaje el cual es obligatorio.

El pre-registro consiste en el llenado de un formulario que generará un código QR y la recepción de su Forma Migratoria Múltiple, y se debe realizar a través del siguiente enlace:

https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html

Estos son los documentos que debe tener dependiendo del caso:

Es importante tener presente que debe contar con pasaporte vigente. Si usted viaja por alguno de los siguientes motivos tenga en cuenta llevar impresos todos los documentos que comprueben el lugar de hospedaje, las actividades a realizar y el pasaje de salida de México.

Además, preste atención a estas recomendaciones para cada caso puntual:

Turismo: Portar impresa la constancia de pago de hotel y/o Airbnb, así como del itinerario que llevará a cabo.

Portar impresa la constancia de pago de hotel y/o Airbnb, así como del itinerario que llevará a cabo. Invitado por algún familiar y/o amigo: Debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de un comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos) y una copia de la identificación de esta persona.

Debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de un comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos) y una copia de la identificación de esta persona. Eventos empresariales: Es necesario mostrar la invitación oficial de la empresa con los datos de contacto, dirección del evento y el alojamiento pagado.

Es necesario mostrar la invitación oficial de la empresa con los datos de contacto, dirección del evento y el alojamiento pagado. Estudios y participación en eventos académicos: Debe presentar la carta de aceptación de la universidad y/o colegio con los datos de contacto, además de especificar las actividades académicas que va a realizar. Es importante que cuente con alojamiento para toda la estancia.

Debe presentar la carta de aceptación de la universidad y/o colegio con los datos de contacto, además de especificar las actividades académicas que va a realizar. Es importante que cuente con alojamiento para toda la estancia. Viajeros con conexión: Es importante presentar pasaje de salida de México, demostrar solvencia económica, tener las Visas para la estancia en los países de destino. En caso se hacer conexión de 24 horas se sugiere tener el pago de alojamiento por una noche, mientras espera el próximo vuelo.

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