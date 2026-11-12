¿Qué viene para Juanes y otros artistas? Sus proyectos en la previa de los Latin Grammy

La música latina tiene diferentes protagonistas en la antesala de los Latin Grammy 2026. Como parte de esta cobertura, LOS40 abrió las puertas de su Global Suite, un espacio de encuentros y entrevistas con artistas de diferentes géneros, generaciones y países, quienes compartieron detalles de sus carreras, experiencias personales, colaboraciones y proyectos musicales.

Por este espacio pasaron reconocidos nombres de la industria como Juanes, Pablo Alborán, Greeicy, Trueno, Ryan Castro, Kapo, Eddy Lover, Luísa Sonza, Pedro Capó, Gusi, Fonseca, Luis Figueroa, Karen Lizarazo y Leslie Grace.

La lista de invitados también incluyó a productores, compositores y nuevas figuras de la escena musical, entre ellos Ovy On The Drums, Sergio George, Omar Alfanno, Joss Favela, Snow Tha Product, Bruses, Pedro Sampaio, Zhamira Zambrano y Macario Martínez, además de otros representantes de la industria.

Las historias detrás de la música

Uno de los encuentros fue con Juanes, quien habló de una etapa difícil de su vida artística, en la que llegó a sentir que había perdido la conexión con la música debido a las exigencias de su carrera. El colombiano compartió cómo logró hacer una pausa, reencontrarse consigo mismo y recuperar la pasión que lo ha acompañado durante tantos años.

Por su parte, el argentino Trueno habló de sus influencias musicales, su pasión por Boca Juniors y sus comienzos en el freestyle. También recordó algunos de los referentes que han marcado su camino artístico, entre ellos Gorillaz y Cypress Hill.

Las colaboraciones musicales también tuvieron un lugar importante en las conversaciones. Eddy Lover contó detalles de ‘Dile Luna’, su colaboración con Karol G, mientras que la brasileña Luísa Sonza habló de ‘Qué Locura’, canción que realizó junto a Ryan Castro. Durante la entrevista, reveló una curiosidad sobre este trabajo: aunque habían colaborado musicalmente, todavía no se conocían personalmente.

Otro de los protagonistas fue Yo Gangsta, quien compartió cómo surgió ‘La Villa’, tema que realizó junto a Ryan Castro y Kapo. La canción nació durante una celebración en una villa que había comprado el artista colombiano, un encuentro que terminó convirtiéndose en el punto de partida de esta colaboración.

Un encuentro con diferentes sonidos y generaciones

La diversidad de invitados también permitió conocer las distintas propuestas que hacen parte de la música latina. Desde artistas consolidados como Pablo Alborán Pedro Capó, hasta figuras que representan nuevos sonidos urbanos y alternativos como Greeicy, Snow Tha Product, Bruses y Pedro Sampaio.

La presencia de productores y compositores como Ovy On The Drums, Sergio George y Omar Alfanno también amplió las conversaciones hacia el proceso creativo y el trabajo que existe detrás de las canciones que llegan a millones de personas.

Con LOS40 Global Suite, LOS40 ofrece una mirada cercana a los protagonistas de la industria musical, a través de entrevistas que permiten conocer sus historias, descubrir detalles de sus colaboraciones y acercarse a los proyectos que tienen preparados para sus seguidores.

Este espacio hace parte de la cobertura especial de LOS40 durante la semana previa a los Latin Grammy 2026, con contenidos y conversaciones que conectan a los artistas con sus audiencias.

Créditos: Los 40 Colombia. Los 40 Chile. Los 40 MX. Los 40 Panamá. Los 40 USA.