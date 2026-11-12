Sindicato cuestiona independencia de postulada para jefe de control interno en Previsora Seguros

Previsora crece 11.7% y se consolida como una de las mejores aseguradoras del País en el 2025

Hay polémica por la persona que llegaría como jefe de control interno en Previsora Seguros.

Se trata de Luisa Fernanda Chávez Pardo, quien según su hoja de vida publicada en la página de aspirantes de la Presidencia trabajó hasta hace unos días con Ernst & Young.

Desde el sindicato Sintraprevi expresaron su preocupación sobre la independencia que ella tendría debido a que la entidad tiene un contrato con esa entidad, cuya terminación está prevista para el 30 de septiembre de 2028, relacionada con control interno.

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“Quien asumiría la Jefatura de Control Interno tendría que supervisar y evaluar actuaciones, resultados y servicios de la firma en la que laboró hasta ayer. Estaría, en nuestra consideración, comprometida la objetividad de sus actuaciones”, señaló el sindicato.

El gremio pidió examinar de fondo la independencia con la que se ejercerían las funciones del cargo. “No afirmamos que exista una inhabilidad o una prohibición legal demostrada; exigimos que la autoridad competente (Procuraduría, Contraloría) aclare ese punto con los soportes correspondientes”, señaló.

Por ello, solicitó a la Presidencia de la República y a la administración de La Previsora Seguros una evaluación jurídica y funcional sobre esta situación y tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar la independencia del control interno en la Compañía.