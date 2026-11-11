Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 11 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense es un referente económico en Venezuela y la variación de su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes grupos del país.

Por ello es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 11 de noviembre de 2026, aspecto que es relevante para hacer seguimiento de la divisa y su crecimiento.

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Dólar en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles, 11 de noviembre, se ubicará en 901,61 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 10 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 2,34 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

El BCV aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR): 1.007,96 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 135,17 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,95 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,88 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV para este miércoles son las siguientes:

Banesco:

Compra: 1084,37// Venta: 1047,94

Banco Mercantil:

Compra: 932,69 // Venta: 907,36

N58 Banco Digital:

Compra: 898,38 // Venta: 898,51

Banco Sofitasa:

Compra: 934,85 // Venta: 935,41

Banco Exterior:

Compra: 950,60 // Venta: 1049,81

Otras instituciones:

Compra: 946,73 // Venta: 1012,63

Los datos mencionados son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 87, 44 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una ganancia de 1,65%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 87,53 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 85,83 dólares.

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Apostilla de La Haya

La apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o 3.829,51 y 4.595,41 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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