ICE arresta a un colombiano condenado por drogas en Pensilvania

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó al colombiano Manuel Francisco Tasama-Portilla, condenado en Reading, Pensilvania, por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según el DHS, Tasama-Portilla estaba en Estados Unidos sin autorización. El arresto ocurrió a inicios de este mes de noviembre. El comunicado no dice dónde lo detuvieron ni cuál será su situación migratoria a partir de ahora.

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Otros cuatro arrestos

El colombiano aparece en una lista de cinco extranjeros arrestados el mismo día en cinco estados distintos. El DHS la publicó bajo el título “Worst of the Worst” (“lo peor de lo peor”), una campaña con la que el departamento difunde casos de inmigrantes detenidos que tienen antecedentes penales graves.

Según el comunicado, los demás detenidos son:

Gustavo Rodríguez-Callado , mexicano, condenado en Caldwell, Idaho, por homicidio en segundo grado, tres cargos de agresión con agravantes y robo.

, mexicano, condenado en Caldwell, Idaho, por homicidio en segundo grado, tres cargos de agresión con agravantes y robo. Juan Contreras-Saucedo , mexicano, condenado por agresión sexual en San Antonio, Texas.

, mexicano, condenado por agresión sexual en San Antonio, Texas. José Adrián Mejía-García , mexicano, condenado en Freeport, Illinois, por tráfico de sustancias controladas y por fabricar y distribuir más de 900 gramos de cocaína.

, mexicano, condenado en Freeport, Illinois, por tráfico de sustancias controladas y por fabricar y distribuir más de 900 gramos de cocaína. Poeurt Nhean, camboyano, condenado en Santa Ana, California, por agresión con arma mortal que causó lesiones corporales graves y por cuatro cargos de posesión de sustancias controladas.

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La postura del Gobierno

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó los arrestos como parte de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

El DHS también criticó a los gobiernos locales que limitan su cooperación con ICE. Mullin dijo que, por mucho que esos políticos intenten obstaculizar a la agencia, los agentes seguirán arrestando y deportando a extranjeros con antecedentes penales. El departamento añadió que “nunca dejará de luchar” por las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular.

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