Colombia pide apoyo a EEUU para encontrar a la subteniente María Pantoja, secuestrada por el ELN

El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que el Gobierno colombiano está solicitando apoyo de inteligencia de Estados Unidos para avanzar en la búsqueda de la subteniente Maria Camila Pantoja, secuestrada por el ELN. Explicó que también esperan que Washington interceda ante Venezuela para que ese país contribuya con información que permita establecer dónde se encuentra la oficial.

“Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que allá también hagan un esfuerzo de contribución”, manifestó Mora.

El ministro señaló que la transición que atraviesa Venezuela representa una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad.

“Esperamos que con esta transición que está sucediendo en Venezuela pues haya una cooperación en materia no solamente de inteligencia en el caso de la subteniente, sino en todos los aspectos que queremos para que haya una verdadera contención del otro lado”, indicó.

Mora agregó que el propósito es que las acciones de seguridad que adelanta Colombia tengan correspondencia en la frontera venezolana.

“Queremos que haya una verdadera contención del otro lado para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación”, sostuvo.

Sobre el paradero de la oficial, ante la pregunta de si la subteniente estaría en Venezuela, el ministro respondió: “No, no lo sabe”.

La subteniente Pantoja fue secuestrada el pasado 4 de noviembre en Saravena, Arauca, por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. El ELN, a través del Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyó el secuestro y confirmó que tenía a la oficial en su poder.