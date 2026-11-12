Por restricciones del ELN, vehículos quedaron atravesados en la vía Cúcuta-Tibú

Norte de Santander.

La presunta retención de las llaves de varios vehículos por parte del ELN provocó el bloqueo de la vía Cúcuta-Tibú durante varias horas.

La situación se registró desde las 9:00 de la noche del miércoles, cuando conductores habrían sido abordados por integrantes de este grupo armado para transitar después de la hora en la que, según las comunidades, se había restringido la movilidad.

Los vehículos fueron dejados atravesados sobre la carretera, a la altura del corregimiento Campo Dos y la vereda La Llana, impidiendo el tránsito por este corredor vial del Catatumbo.

A los conductores les habrían anunciado que las llaves serían devueltas a las 9:00 de la mañana de este jueves, hora en la que se restableció el paso.

Junior Maldonado, representante y vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), advirtió en Caracol Radio que este tipo de restricciones vulnera los derechos de las comunidades que dependen de esta vía para movilizarse.

“Esta es una vía nacional departamental que transporta a niños, niñas, ambulancias, el transporte público, pero también se mueve gran parte de lo que es todo el agro en esta región”, señaló.

El vocero indicó que las restricciones de movilidad se suman a las consecuencias de la confrontación armada entre el ELN y la disidencia de las Farc, que está próxima a completar dos años.

“Hay más de 60.000 personas desplazadas, hay una afectación que sigue continuando muy silenciosamente, hay desplazamientos en el territorio que no se evidencian a la luz pública, hay ataques con drones y otras limitaciones al tránsito de las comunidades”, manifestó Maldonado.

Ante este panorama, Ascamcat reiteró el llamado a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y garanticen la libre movilidad de la población civil en el Catatumbo.