Caída de árbol en Cúcuta dejó afectados a dos vendedores informales y un local comercial. / Foto: Redes sociales.

Cúcuta

La tarde de este miércoles 11 de noviembre, la caída de un árbol sorprendió a los habitantes del centro de Cúcuta. En esta oportunidad, dos vendedores informales y un establecimiento comercial resultaron afectados.

El hecho se presentó sobre la calle 10, entre avenidas 6 y 7 de la capital nortesantandereana.

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De acuerdo con Fabián Prato, secretario de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cúcuta, el árbol cayó sobre el espacio donde los vendedores informales desarrollaban sus actividades. A pesar de la gravedad, y según lo indicó el funcionario, solo se registraron daños materiales.

Organismos de socorro atendieron la emergencia en el centro de Cúcuta

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Prato indicó que, una vez conocida la emergencia, desde su despacho se adelantó la coordinación para la atención con diferentes entidades y organismos de emergencia.

En estas labores participaron Bomberos Cúcuta, cuadrillas de Centrales Eléctricas y Veolia, que trabajaron en la intervención y retiro del árbol para liberar el espacio y evitar mayores afectaciones.

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Sin embargo, llama la atención que este no es un hecho aislado. Durante las últimas semanas, varios árboles se han caído en Cúcuta, al parecer como consecuencia de los fuertes vientos.

Alcaldía de Cúcuta entrega recomendaciones por fuertes vientos

Desde la oficina de Gestión de Riesgos, Fabián Prato hizo un llamado a los habitantes de Cúcuta para que estén atentos a las condiciones de los árboles, especialmente durante las jornadas en las que se presentan fuertes vientos en la ciudad.

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Para este funcionario, la variabilidad climática y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, pueden provocar fuertes ráfagas de vientos.

Por lo anterior, indicó que es importante: