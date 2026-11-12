Estudiantes de Ingeniería de Alimentos crean snack de mondongo de res en Córdoba. Foto: prensa Unicor.

Montería

Además de las sopas o el famoso guiso, los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Alimentos, de la Universidad de Córdoba, Andrea Carolina Mendoza Garcés y Camilo Andrés Montalvo Meléndez, sometieron el mondongo de res a un nuevo proceso desde la ciencia y crearon: Mondonguitos, un snack deshidratado y frito, con propiedades específicas, que empezó a tocar las puertas en los mercados del mundo.

El producto buscaría convertirse en una proteína que aporte saciedad y contribuya a la masa muscular.

“Es un mondongo reinventado, un snack listo para disfrutar, presentado en bolsa tipo doy pack con cierre zipper, elaborado con mondongo bovino, aceite de palma y sal; que se propone como alternativa a los snacks tradicionales de bajo aporte proteico, aprovechando la materia prima de la región y como una forma distinta de acercarse a una víscera poco valorada, cambiando su presentación, para romper los estereotipos que alejan al consumidor”, explicó Andrea Carolina Mendoza.

Por su parte, Camilo Andrés Montalvo sostuvo que el producto es práctico para llevar, consumir y conservar después de abierto.

“Ha pasado por un proceso de cocción, deshidratación y fritura, nace como una alternativa distinta a los snacks tradicionales de bajo aporte proteico. Valoramos un subproducto como son las vísceras blancas, listo para consumir”, manifestó.