Exdelegado del gobierno de Gustavo Petro representará a egresados ante el Consejo Superior de Unicor

Montería

En medio de cuestionamientos y el duro pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 3 de octubre, se desarrolló el proceso de elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026 – 2027.

De acuerdo con el boletín final electoral, los egresados de esta alma mater eligieron como sus representantes ante el máximo órgano de gobierno de Unicórdoba a los licenciados Jorge Espitia Solera, principal, y Leandro Lobo López, suplente, con un total de 3.165 votos, cifra que representaría un 94,79 %.

“Entre tanto, los mismos resultados indican que la plancha conformada por Rogelio Zuleta Galindo, principal, y Carlos Javier Barrera Causil, suplente, obtuvo 149 votos, con el 4, 46 %. Mientras, se contabilizaron 25 votos en blanco, para un total de votos de 3.339”, se informó por parte de Unicor.

“Esta elección evidenció una mayor participación de los egresados, si se compara con el proceso del 11 de marzo de 2022, cuando la plancha ganadora obtuvo 2.458 votos, con 65 votos en blanco y tres votos nulos”, agregó.

Jorge Díaz Bernal, miembro del Comité Electoral, sostuvo que las elecciones electrónicas habrían transcurrido con normalidad y contaron con el acompañamiento del Ministerio Público el pasado 12 de noviembre.

“Damos por terminado el cronograma, en cumplimiento al acuerdo 097, con un parte de tranquilidad ante la sociedad, el departamento y los egresados; fue una contienda objetiva, transparente, ajustada a la norma y con las plenas garantías de todos los aspirantes”, precisó Díaz Bernal.

Cabe recordar que Espitia Solera y Lobo López son egresados del programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Universidad de Córdoba.

Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, Espitia Solera se desempeñó como delegado de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior de esta institución de educación superior que es la más importante del departamento.