Unidad de Búsqueda recupera 11 cuerpos en tres municipios del sur de Córdoba

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que logró recuperar 11 cuerpos en zonas de difícil acceso de los municipios de Montelíbano, San José de Uré y Tierralta, sur de Córdoba. Una de las intervenciones se realizó en territorios indígenas del Alto Sinú.

“En el Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, ubicado en el municipio de Tierralta, la historia comenzó cuando la comunidad de Kanyidó informó a la UBPD de un hallazgo fortuito: estructuras óseas y prendas habían quedado expuestas en la ribera, por la socavación del río Esmeralda. La comunidad recuperó e inhumó el cuerpo cerca del caserío, en lo alto de una loma, por indicación del médico tradicional”, sostuvo la UBPD.

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“La sepultura seguía las costumbres funerarias del pueblo Emberá Katío: una entrada vertical que daba paso a una cámara horizontal, protegida con tablas para que el cuerpo no tocara la tierra. La prospección respetó esta forma de enterramiento. Allí se recuperó un cuerpo que, de acuerdo con la investigación de la entidad, tiene identidad orientada, lo que quiere decir que puede pertenecer a un miembro de la comunidad indígena. Fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Medellín, para su identificación genética. Concluido este proceso, se contactará a la familia buscadora para realizar la entrega digna y culturalmente pertinente”, agregó la Unidad de Búsqueda.

Intervenciones en Montelíbano y San José de Uré:

“En el corregimiento de Brazo Izquierdo, también en jurisdicción del Parque Nacional Natural Paramillo, el equipo de la UBPD intervino cuatro sitios en dos fincas. En el primer predio encontraron dos fosas individuales, cada una con un cuerpo en mal estado de conservación. En el segundo hallaron dos fosas colectivas con cinco cuerpos. Entre los elementos asociados había documentos de identidad que permitieron orientar la identificación de tres personas dadas por desaparecidas que tienen solicitud de búsqueda”, detalló la UBPD.

Asimismo, informó que “en el cementerio de Montes del Líbano, el equipo de la UBPD en Córdoba, con apoyo de profesionales forenses de la Regional Norte, completó la tercera fase de intervención. Se prospectaron siete sitios de interés y se recuperaron tres cuerpos”.

Con este reporte, la UBPD señaló que ya serían 47 cuerpos recuperados en lo corrido del año 2026 en Córdoba, de estos 14 se han ubicado en el cementerio de Montelíbano.

“Los cuerpos fueron enviados para su identificación al Instituto de Medicina Legal. Montelíbano tiene un universo de 267 personas dadas por desaparecidas por hechos relacionados con el conflicto armado. Es el cuarto municipio del departamento con más casos, después de Tierralta (1.003), Montería (744) y Valencia (355)”, destacó la Unidad de Búsqueda.

Cabe recordar que en Córdoba hay un registro de 3.500 personas desaparecidas por razones asociadas al conflicto armado.

Unidad de Búsqueda recupera 11 cuerpos en tres municipios del sur de Córdoba. Foto: UBPD. Ampliar Unidad de Búsqueda recupera 11 cuerpos en tres municipios del sur de Córdoba. Foto: UBPD. Cerrar