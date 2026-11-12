“Lo último que se pierde es la esperanza”: gobernador de Córdoba por situación del equipo Vaqueros

Montería

Luego de que la División Profesional del Béisbol Colombiano (Diprobéisbol) revelara la lista oficial de equipos que disputarán la temporada de béisbol 2026 – 2027 y no figurara Vaqueros de Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó. El mandatario departamental dijo que ya tocaron las puertas del Ministerio del Deporte para lograr que el equipo pueda participar en el torneo que inicia el próximo 20 de noviembre.

“Eso es muy triste, pero hablamos con la ministra del Deporte, Juliana Rodríguez. No depende del alcalde ni del gobernador, son los propietarios del equipo quienes tienen que hacer las gestiones ante la Federación. Sin embargo, aquí no es de buscar culpables, es de buscar soluciones”, sostuvo el mandatario departamental.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, la División Profesional de Béisbol había advertido que el Estadio 18 de Junio de Montería no reunía los requisitos mínimos necesarios para el desarrollo de los encuentros. En ese sentido, había recomendado buscar una sede alterna para Vaqueros.

“Este no ha sido un año fácil, nos ha tocado muy complejo, tuvimos el frente frío, las inversiones que nos ha tocado hacer para todo este tema de Juegos Nacionales y otras inversiones nos ha limitado. Sin embargo, el alcalde de Montería ya está arreglando el estadio, la Gobernación de Córdoba tiene también los recursos para apoyar al equipo Vaqueros y esperamos a ver si esta semana, de la mano del Gobierno con el Ministerio del Deporte, logramos que nuestro equipo juegue. Lo último que se pierde en la vida es la esperanza”, agregó el gobernador Zuleta.

Los anuncios de Diprobéisbol previo a la temporada 2026 – 2027:

A través de un comunicado, la División Profesional del Béisbol Colombiano (Diprobéisbol) informó que “el campeonato contará con la participación de cuatro equipos de gran tradición en nuestro béisbol profesional: Caimanes de Barranquilla, Tigres de Cartagena, Toros de Sincelejo y Leones de Barranquilla, que competirán por alcanzar el máximo título de la pelota profesional colombiana”.

Asimismo, aseguró que “durante la presente temporada, la Liga Profesional de Béisbol Colombiano regresa a las pantallas de ESPN y Disney+, ampliando la proyección y visibilidad de nuestro campeonato a nivel internacional. La producción televisiva comprenderá un total de 54 juegos, distribuidos en 42 encuentros de la temporada regular, 5 de la serie semifinal y 7 de la gran final”.

Finalmente, destacó que el campeonato se disputará en tres sedes del Caribe colombiano. Caimanes y Leones tendrán como sede la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Édgar Rentería; Tigres jugará en el Estadio 11 de Noviembre – Abel Leal de Cartagena, mientras que Toros tendrá como sede el Estadio 20 de Enero de Sincelejo.