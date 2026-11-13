El presidente Abelardo de la Espriella anuncia agenda en Córdoba durante este 13 de noviembre

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Montería

El departamento de Córdoba se mantiene en expectativa con la segunda visita oficial del presidente Abelardo de la Espriella, quien a las 2:30 p.m. participará en la colocación de la primera piedra de la vía Chinú - Lorica - San Bernardo del Viento. Posteriormente, se dirigirá a la ciudad de Montería para poner la primera piedra de un Centro de Alto rendimiento en el barrio San Francisco, a las 4:00 p.m. este 13 de noviembre.

La agenda presidencial finalizaría hacia las 5:00 p.m. con la inauguración del Coliseo de Halterofilia o levantamiento de pesas en el barrio La Pradera, zona que también visitará por segunda vez en menos de dos meses.

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Medidas decretadas en Montería:

Tras la visita programada para este 13 de noviembre, la Alcaldía de Montería decretó varias medidas por seguridad en los alrededores de las zonas donde permanecerá el presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el decreto No. 0516 de 2026, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en vías aledañas al aeropuerto Los Garzones, barrio San Francisco y La Pradera. Además, la administración municipal prohibió el transporte de escombros, uso de drones, el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos cercanos a los lugares que visitará el presidente y otras disposiciones.

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