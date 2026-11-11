Dólar HOY 11 de noviembre de 2026 en Colombia: la moneda inicia la jornada recuperando terreno

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente dentro del mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos, entre los que se encuentran el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo.

Por ello es que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Valor dólar hoy Colombia

Para este 11 de noviembre la divisa moneda extranjera inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.297,07 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 10 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del miércoles con un crecimiento de la divisa de 27,19 pesos colombianos.

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Valor del dólar en Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 11 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,187 - Venta a $3.284

Compran a $3,187 - Venta a $3.284 Cali: Compran a $3.085 - Venta a $3.265

Compran a $3.085 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.250 - Venta a $3.300

Compran a $3.250 - Venta a $3.300 Medellín: Compran a $3.124 - Venta a $3.241

Compran a $3.124 - Venta a $3.241 Pereira: Compran a $3.150 - Venta a $3.250

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro hoy Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.304,69 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $23,94 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.73%.

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Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 11 de noviembre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.318,43 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $3,63 pesos colombianos, equivalente al 0,16%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,93 dólares, lo que representa un crecimiento de 1.60% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,61 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 90,75 dólares.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 87, 44 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una ganancia de 1,65%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 87,53 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 85,83 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 11 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 73.740,1 dólares, lo que representa una variación de 13 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece 0,03% de terreno.

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