El Dorado queda bajo inspección: Supertransporte exige soluciones a fallas que afectan a viajeros

Transporte

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, quedó bajo inspección integral de la Superintendencia de Transporte. La entidad después de una mesa de trabajo con los responsables de la operación aeroportuaria, en la que se pusieron sobre la mesa varias dificultades que vienen afectando a los viajeros y que requieren soluciones concretas.

La revisión busca verificar las condiciones en las que se prestan los servicios dentro de la terminal y exigir correctivos frente a las situaciones identificadas. En el encuentro participaron OPAIN, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil, Migración Colombia, aerolíneas y otras autoridades relacionadas con el funcionamiento del aeropuerto.

Uno de los asuntos que más preocupa es el tiempo que deben esperar los pasajeros para recibir sus equipajes, así como las congestiones que se presentan durante los procesos de atención a viajeros internacionales, especialmente en momentos de alta demanda. También se expusieron problemas de seguridad en las zonas de llegada, presencia de transporte informal y ventas no autorizadas en los alrededores de la terminal.

A esto se suman las inquietudes por la capacidad de la infraestructura aeroportuaria para responder al flujo de pasajeros, las condiciones de atención para personas con movilidad reducida y los factores que inciden en el precio de los tiquetes aéreos. Son asuntos diferentes, pero todos tienen un impacto directo en la experiencia de quienes utilizan El Dorado.

¿Qué deberán hacer OPAIN, la ANI y las aerolíneas?

Después de la reunión, la Superintendencia estableció compromisos para las entidades participantes, de acuerdo con las responsabilidades que tiene cada una.

En el caso de OPAIN, concesionario encargado de operar el aeropuerto, el compromiso es continuar trabajando con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las autoridades distritales para fortalecer las herramientas jurídicas que permitan controlar las situaciones irregulares en las zonas aledañas a la terminal.

Por su parte, la ANI adelantará gestiones con las autoridades distritales y locales para fortalecer el control de las ventas informales. También trabajará en la gestión de una resolución que permita incluir al aeropuerto en una zona de manejo especializado, con el propósito de reforzar las medidas de control en su entorno.

Las aerolíneas, entretanto, participarán en mesas técnicas para revisar los componentes que inciden en el precio final de los tiquetes. Allí se analizarán factores como las tasas, los impuestos, el combustible y los costos operacionales. Es importante aclarar que este ejercicio busca revisar los elementos que componen las tarifas, no significa que ya se haya ordenado una reducción de los precios.

También se abordarán asuntos relacionados con la capacidad aeroportuaria y la atención a pasajeros con movilidad reducida. La Superintendencia, junto con la Aeronáutica Civil y las compañías aéreas, promoverá estos espacios de trabajo para buscar alternativas dentro de las competencias de cada entidad.

Más allá de los compromisos generales, la Superintendencia solicitará planes de acción específicos a Migración Colombia, las aerolíneas, OPAIN y la Policía Nacional. Estos deberán concentrarse en tres frentes: las dificultades relacionadas con la entrega de equipajes, las congestiones en los procesos de atención durante las horas de mayor demanda y el control del transporte informal.

La exigencia es que cada plan tenga responsables y fechas concretas para su ejecución. Así, las entidades deberán explicar qué acciones van a implementar, quién estará encargado de desarrollarlas y en qué momento esperan cumplirlas.

La Superintendencia también anunció que fortalecerá sus plataformas tecnológicas y la interoperabilidad con otras autoridades, es decir, la capacidad de conectar sus sistemas para intercambiar información y mejorar las labores de vigilancia y control.

¿Por qué se intensificó la revisión a El Dorado?

La inspección se conoce en medio de varias contingencias que han puesto a prueba la operación del aeropuerto durante los últimos días.

El pasado 4 de noviembre se presentó una falla en el software de gestión del tráfico aéreo de la Aeronáutica Civil, que afectó la visualización de las aeronaves en las pantallas de los controladores y obligó a activar procedimientos de contingencia. Posteriormente, la autoridad aeronáutica explicó que el problema estaba relacionado con el sistema AIRCON ICOM y no con los radares, como se había señalado inicialmente.

A este episodio se sumó una nueva falla tecnológica reportada por OPAIN el 10 de noviembre, que afectó los servidores utilizados para el registro y embarque de pasajeros, así como el sistema de verificación de pasabordos VeriPax. Debido a esta situación, fue necesario realizar manualmente algunos procedimientos, como la expedición de pasabordos, el etiquetado de equipajes y la verificación de documentos en los accesos a los muelles.

OPAIN aclaró que esta segunda contingencia no comprometió la seguridad de las operaciones aéreas ni afectó los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Sin embargo, sí podía generar demoras en la atención de los viajeros.

Se trata de dos incidentes diferentes: uno relacionado con los sistemas de gestión y visualización del tráfico aéreo y otro con las plataformas de registro y embarque. Ambos han evidenciado la importancia de revisar las condiciones tecnológicas y operativas de la infraestructura aeroportuaria.

Habrá inspecciones y seguimiento a los compromisos

La Superintendencia de Transporte informó que realizará verificaciones en campo para revisar directamente las condiciones de prestación de los servicios y comprobar las situaciones que afectan a los pasajeros. Además, enviará el acta de la reunión a las entidades participantes y convocará una nueva mesa de seguimiento para evaluar los avances.

La intención es que los compromisos no se queden únicamente en anuncios, sino que se traduzcan en acciones verificables frente a las dificultades identificadas.

La superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, señaló que el objetivo es poner a los usuarios en el centro de las decisiones y exigir respuestas frente a las fallas que afectan su experiencia en la terminal aérea.