Consejo Gremial se reunirá mañana con MinHacienda para hablar sobre tributaria

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

El Consejo Gremial se reunirá por primera vez con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, este jueves a las 5:00 p.m.

El tema central del encuentro será hablar de la reforma tributaria, que fue radicada en el Congreso y que ya está siendo analizada en mesas técnicas con el Gobierno.

“Seremos políticamente correctos, pero expresaremos nuestros reparos”, aseguró un líder gremial a esta emisora sobre el encuentro.

Hay que señalar que a algunos líderes sindicales les ha llamado la atención que la cita se da justo después de la elección de Luz Stella Murgas como presidente de la Andi.

Entre tanto, el jefe de la cartera de Hacienda ha defendido su iniciativa en distintos espacios con empresarios. “Queremos que quienes no deben pagar el IVA no lo paguen y quienes pueden pagar el IVA lo paguen”, afirmó el jefe de la cartera en la asamblea de Anif.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo le envió un duro mensaje al Congreso, señalando que “no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión”, dijo.

Y agregó: “No me refiero a la política tradicional, sino a la burda politiquería, y el que pretende hacerlo de una manera que no va a ser viable”.

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