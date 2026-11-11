¿Está preparado El Dorado para recibir más vuelos y pasajeros?: Esto dice gremio de aerolíneas

Colombia necesita mejorar su infraestructura aeroportuaria para responder al crecimiento del transporte aéreo y evitar que las limitaciones de capacidad afecten la conectividad del país. Así lo afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, en el marco de IATA Cargo Day 2026.

Uno de los principales puntos que señaló Cerdá fue la situación del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Según explicó, aunque la terminal cuenta con dos pistas paralelas, todavía existen limitaciones que impiden aprovechar toda su capacidad.

El directivo se refirió al estudio de capacidad y eficiencia realizado por IATA junto con las autoridades y otros actores del sector, que dejó 23 recomendaciones para mejorar la operación del aeropuerto. Durante la entrevista, aseguró que solamente tres de esas medidas se han implementado.

“De las 23 recomendaciones que creo que habían, solo tres se han implementado”, afirmó Cerdá, quien pidió retomar las propuestas pendientes. Según explicó, varias permitirían aumentar la capacidad del aeropuerto mediante cambios en los procedimientos de operación, sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

El vicepresidente también planteó la necesidad de revisar cómo funcionan las operaciones comerciales, privadas y militares en El Dorado, con el propósito de organizar mejor estas actividades y permitir el crecimiento de los vuelos comerciales.

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El crecimiento también exige fortalecer otros aeropuertos

Para Cerdá, las mejoras no deben concentrarse únicamente en Bogotá. Señaló que terminales de ciudades como Medellín, Cartagena, Cali, Pereira y Barranquilla también necesitan inversiones para atender el aumento de pasajeros y el transporte de mercancías.

Explicó que Colombia se acerca a un viaje aéreo por habitante al año, una cifra que refleja el crecimiento de la demanda. Sin embargo, advirtió que, si los aeropuertos no amplían su capacidad, el país podría enfrentar mayores dificultades para atender a los viajeros y conectar sus regiones con otros destinos.

“Si queremos crecer de una manera orgánica y organizada, tenemos que encontrar una solución a la aviación privada y a la aviación militar”, señaló el directivo al referirse a los cambios que necesita El Dorado.

También destacó la importancia de fortalecer las rutas internacionales y ampliar la conectividad desde otras ciudades del país, para que Bogotá no concentre la mayor parte de las operaciones.

Tecnología y seguridad en la operación aérea

Otro de los aspectos que abordó fue la necesidad de mejorar los procesos tecnológicos en los aeropuertos. Cerdá señaló que las dificultades también están en los tiempos de espera que enfrentan los pasajeros durante los controles migratorios y de seguridad.

Como ejemplo, mencionó que en las horas de mayor demanda algunos viajeros pueden permanecer hasta una hora y media en los controles de inmigración de El Dorado. Por eso, planteó ampliar el uso de herramientas como los sistemas biométricos, que permiten agilizar la identificación de los pasajeros.

El directivo también insistió en que Colombia necesita una política de Estado para el transporte aéreo y el turismo, con inversiones y planes que tengan una visión de entre 15 y 30 años y que no dependan únicamente de los cambios de gobierno.

“Las inversiones que hacemos en nuestros aeropuertos son inversiones que tienen que durar durante 35 años, no durante ocho años” afirmó.

Como ejemplo de la importancia de este sector para la economía, mencionó el transporte de productos perecederos, como las flores, que necesitan llegar rápidamente a los mercados internacionales. Por eso, consideró que fortalecer la infraestructura aérea también es una condición para impulsar las exportaciones, el turismo y la inversión en el país.