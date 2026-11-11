Luis Gabriel Fernández será el director encargado de la ADRES
El actual secretario del Ministerio de Salud llegaría a la entidad en calidad de encargo por un viaje de la viceministra Marcela Brun.
Caracol Radio conoció que Luis Gabriel Fernández Franco será director encargado de la ADRES, entidad que administra los recursos del sistema, tras la salida de Iván Sánchez.
Fernádez que se desempeña como actual secretario general del Ministerio de Salud y hará el encargo por una semana ya que la viceministra Marcela Brun saldrá el país a cumplir una agenda en Nueva York, Estado Unidos.
Entretanto sigue en veremos quien ocupará este importante cargo en el gobierno que es clave en la asignación de los giros director y en general en la vigilancia de los dineros del sistema.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...