Descartan presencia de explosivos en maleta abandonada frente a cárcel de Duitama

Como medida preventiva, las autoridades cerraron la avenida John F. Kennedy mientras verificaban el contenido del elemento sospechoso.

Duitama

Las autoridades descartaron la presencia de explosivos en una maleta que fue abandonada en la entrada principal de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Duitama, donde permanecen recluidas cerca de 400 personas.

El hecho generó un operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional y personal del Inpec, luego de que se reportara la presencia del elemento sospechoso en la calle 7 con carrera 15, frente al centro penitenciario.

Inicialmente, las autoridades esperaban la llegada de técnicos antiexplosivos, acompañados de perros entrenados, para inspeccionar la maleta y establecer si representaba algún riesgo para la comunidad y las personas privadas de la libertad.

Como medida preventiva, fue cerrado el tránsito vehicular por la avenida John F. Kennedy mientras se adelantaban los procedimientos de verificación.

Finalmente, las autoridades descartaron la presencia de explosivos en el elemento abandonado.