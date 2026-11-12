Inteligencia verifica video en el que ‘Marlon’ anuncia “juicios” contra secuestrados por Disidencias

Inteligencia verifica la autenticidad de un video en el que las disidencias de las Farc, a través de alias Marlon, aseguran que esa organización convocará a juicios revolucionarios a integrantes de la Fuerza Pública que permanecen secuestrados. Según lo expuesto en la grabación, los procedimientos se adelantarían bajo los reglamentos internos de esa estructura armada.

“En cumplimiento de nuestras normas internas de conducción de la guerra y los principios revolucionarios que nos rigen, se convocarán a juicio revolucionario a los miembros de la Fuerza Pública que permanecen en nuestro poder en calidad de prisioneros de guerra, retenidos en el marco del conflicto armado interno”, afirma alias Marlon en el video.

En la grabación, el integrante de las disidencias sostiene que los uniformados serán sometidos a procedimientos con garantías de defensa y contradicción. Además, advierte que, una vez concluidos los juicios, la organización informará a los medios de comunicación sobre las decisiones adoptadas.

“El juicio revolucionario para cada miembro de la Fuerza Pública se adelantará conforme a nuestros reglamentos internos, con garantías de defensa y contradicción. Transcurridos estos juicios revolucionarios, se informará a los medios de comunicación de las decisiones tomadas al respecto”, señala.

Como argumento para esta determinación, alias Marlon acusa a los integrantes de la Fuerza Pública de haber participado directamente en operaciones militares y tareas de inteligencia contra las disidencias. También los señala de servir al proyecto contrainsurgente, al desarrollo de megaproyectos y al despliegue paramilitar.

“Dichos prisioneros han participado de manera directa en operaciones militares o en tareas de inteligencia contra las FARC-EP. Han servido fielmente al proyecto contrainsurgente o en el afianzamiento o desarrollo de megaproyectos o el despliegue paramilitar, acciones que han contribuido a la afectación de las comunidades y los intereses del pueblo colombiano”, afirma.