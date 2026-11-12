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12 nov 2026 Actualizado 15:25

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Exministro Ruiz advierte al Gobierno sobre impacto de reforma tributaria para la medicina prepagada

Explicó que gravar la medicina prepagada incrementaría notablemente su valor para las personas.

Exministro Ruiz advierte al Gobierno sobre impacto de reforma tributaria para la medicina prepagada

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Fernando Ruiz, exministro de Salud en el gobierno de Iván Duque, conversó con 6AM W a propósito del impacto que tendría la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella en el sector salud, especialmente en la medicina prepagada.

“Hay cerca de 4.7 millones de personas que tienen planes de salud pagados. Lo que plantea el proyecto de reforma tributaria es gravar la medicina prepagada de una manera diferencial con un impuesto”, afirmó.

Advirtió que esa decisión congestionaría aún más el sistema público de salud en Colombia.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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