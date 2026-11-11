Capturan en Barranquilla a ‘Danielito’, señalado integrante de estructuras criminales de La Guajira

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de su cuenta de X la captura en Barranquilla de alias ‘Danielito’, presunto integrante de las estructuras criminales ‘Los JJ’ y ‘Nueva Generación del Freseo’. El procedimiento fue adelantado por el GAULA y representa un nuevo golpe contra estas organizaciones que operan en La Guajira.

De acuerdo con las autoridades, el hombre estaría relacionado con disparos contra viviendas y establecimientos comerciales en Riohacha, como mecanismo de intimidación a sus víctimas en medio de actividades de extorsión.

Lo investigan por asesinato de un tendero

Alias ‘Danielito’ también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un tendero ocurrido el pasado 16 de junio. Según las investigaciones, tras la muerte de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, habría asumido el control de redes de microtráfico y extorsión en ese municipio.

El anuncio del mandatario se suma a las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales que generan violencia en La Guajira. El capturado deberá responder por los hechos que son materia de investigación.