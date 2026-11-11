Con 19 votos a favor, Concejo de Bello aprobó nueva Política Pública de Juventudes 2026-2035. Foto: Secretaría de Juventud de Bello.

Medellín, Antioquia

Con 19 votos a favor, el Concejo Municipal aprobó la iniciativa que beneficiará a más de 143.000 jóvenes entre los 14 y 28 años. La construcción de esta política contó con la participación de 1.237 jóvenes del municipio. La actualización de esta política busca responder a las nuevas realidades sociales, los cambios normativos y las necesidades de las juventudes.

La normativa nace, teniendo en cuenta que los acuerdos municipales 014 de 2004 y 020 de 2014, que respaldaban la política anterior, requerían una revisión de sus alcances y componentes. Uno de los aspectos destacados del proceso fue la participación de 1.237 jóvenes, quienes aportaron sus opiniones y experiencias a través de encuestas realizadas en comunas.

La nueva política contempla 5 líneas estratégicas: salud integral, educación, desarrollo económico, participación e inclusión, deporte y cultura. Asimismo, incorpora enfoques diferenciales, territoriales, géneros y discapacidades.

Al respecto, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, Jenyfer López Pérez, explicó que esta hoja de ruta busca orientar las acciones institucionales y fortalecer las oportunidades de los jóvenes en diferentes ámbitos de la vida social.

La Casa Joven se une al Observatorio de Juventud para respaldar iniciativas juveniles

Entre las principales apuestas se encuentran la Casa Joven, el Observatorio de Juventud y un plan de estímulos para respaldar las iniciativas juveniles. También se proyecta fortalecer los escenarios de participación ciudadana, como el Consejo Municipal de Juventud, la Plataforma Municipal de Juventud y las asambleas de juventud.

La vigencia de 10 años, es otro de los componentes centrales de la iniciativa, pues busca garantizar la continuidad de los programas y compromisos con esta población, independientemente de los cambios de administración municipal. Con su aprobación, el municipio establece una nueva ruta para ampliar el acceso a educación, empleo, cultura, salud y convivencia.