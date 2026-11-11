El homenaje a la historia humanitaria antioqueña llega con el libro “Cuando éramos voluntarios”. Foto: Magnific.

Medellín, Antioquia

La historia, el compromiso y las experiencias de quienes dedicaron parte de su vida al servicio humanitario quedarán plasmados en el libro “Cuando éramos voluntarios, Vivencias de la Vieja Guardia en la asistencia humanitaria”. El cual será presentado este sábado 14 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Teatro Comfama Alonso Restrepo Moreno, en la ciudad de Medellín.

La publicación, escrita por Luis Fernando López Gaviria, constituye un homenaje a la llamada Vieja Guardia de la Cruz Roja de Antioquia, grupo integrado por voluntarios que, entre 1968 y 2000, participaron en labores de socorro, rescate y atención de emergencias en diferentes regiones del departamento y del país.

El lanzamiento se realizará mediante un conversatorio con el autor y la participación del exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, además de invitados especiales y descendientes de los fundadores de la institución.

Memoria de quienes estuvieron en primera línea

A través de los testimonios de más de 100 protagonistas, el libro reconstruye las experiencias de los socorristas que atendieron algunas de las tragedias más significativas de la historia reciente de Colombia. Entre ellas desastres naturales, accidentes aéreos, actos terroristas, atentados con explosivos y la avalancha de Armero, ocurrida en 1985.

El trabajo editorial fue resultado de más de 3 años de investigación, durante los cuales se recopilaron entrevistas, documentos y registros históricos para preservar las vivencias de quienes hicieron del servicio humanitario una vocación.

La obra también permite conocer los orígenes de la Cruz Roja de Antioquia, fundada en 1926. Sus primeros desafíos y la manera en que el trabajo de sus voluntarios contribuyó al desarrollo de los sistemas de socorro y atención de emergencias que posteriormente se convirtieron en referentes para Colombia.

Un autor con experiencia en el servicio humanitario

Luis Fernando López Gaviria es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia y fue socorrista de la Cruz Roja entre 1978 y 1995. Durante su trayectoria hizo parte de los grupos de salvamento y rescate, toxicología, búsqueda y rescate aeronáutico. Además de desempeñarse como instructor y operador voluntario de radiocomunicaciones.

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También fue director encargado de la Cruz Roja de Bello, fundador y coordinador del programa de Campañas Veredales de Salud y coordinador de servicios de la Cruz Roja de Antioquia. Su experiencia en la atención de siniestros, seguridad industrial y bomberismo le permitió conocer de primera mano la labor de los voluntarios.

La presentación de “Cuando éramos voluntarios” se convierte en una oportunidad para reconocer a varias generaciones de hombres y mujeres que contribuyeron a construir una cultura de prevención, socorro y solidaridad en Antioquia y Colombia.