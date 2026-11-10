Rescatan en Soacha a cuatro menores de edad que habían sido reclutados por disidencias en Nariño

Cuatro adolescentes fueron rescatados del reclutamiento forzado en Soacha; los menores de edad habrían llegado al municipio bajo la orden de ocho integrantes del Frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC provenientes del departamento de Nariño y tenían como destino las filas de ese grupo armado en San José del Guaviare.

Las capturas se lograron, tras la denuncia ciudadana de movimientos extraños al interior de dos hoteles ubicados en el municipio, lo que permitió el despliegue operativo para lograr la captura de los disidentes y el rescate de los cuatro menores de edad, a quienes se les inició un proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Así mismo, incautaron cuatro vehículos en los que se desplazaban por el país, cinco teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital, que se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación para analizar movimientos de las Disidencias en el centro del país.

Los capturados fueron presentados ante un juez de la República, quien les impuso medida de aseguramiento y les imputó los delitos de reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.