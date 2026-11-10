Invías anuncia inversiones por $630.000 millones para las vías de Boyacá durante 2027

Invías también anunció una licitación por $350.000 millones para rehabilitar y mantener 88 kilómetros de la vía BTS a partir de 2027.

Boyacá

El director Juan Camilo Ostos calificó el anuncio como una cifra récord para el departamento. Los recursos contemplan la recuperación de corredores nacionales, la variante de Sogamoso y proyectos de vías terciarias en los 123 municipios.

Boyacá tendrá inversiones por 630.000 millones de pesos para infraestructura vial durante 2027. El anuncio fue realizado por el director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, durante el encuentro del presidente de la República con el gobernador y los 123 alcaldes del departamento, realizado en Tunja.

El funcionario destacó la magnitud de los recursos y aseguró que representan un hecho importante para la infraestructura del departamento. “Es un momento muy importante para Boyacá, 630.000 millones de pesos que se van a invertir en el año 2027. Esa es una cifra récord en la historia del departamento y, en materia de infraestructura vial, por el impacto que esto tiene, es una gran noticia para los boyacenses”, manifestó.

De acuerdo con Ostos Romero, parte de estos recursos estará destinada a los cinco proyectos del Pacto Bicentenario relacionados directamente con Boyacá y a la recuperación de corredores nacionales que presentan deterioro. En este último componente anunció 228.000 millones de pesos para la rehabilitación y el mantenimiento de vías estratégicas como Tunja-Barbosa, Duitama-La Palmera y el corredor de Los Comuneros, entre Chiquinquirá y Barbosa.

“Esos corredores van a tener una intervención también el próximo año. En la Nación se van a sacar contratos por el orden de los 6 billones de pesos, de los cuales se van a ejecutar en Boyacá 228.000 millones de pesos de rehabilitación y mantenimiento de nuestros corredores”, explicó.

Otro de los anuncios corresponde a la terminación de la variante de Sogamoso, una obra que permanecía abandonada y que, según el funcionario, ya cuenta con estudios y diseños culminados y recursos garantizados por 288.000 millones de pesos.

“También un elefante blanco que es en mi ciudad, la variante de Sogamoso, un elefante blanco que dejaron abandonado y que ya están hoy los estudios y diseños culminados y, además de eso, los recursos garantizados. Es lo que anuncia el presidente: 288.000 millones de pesos para terminar la variante de Sogamoso”, afirmó.

El director también se refirió al compromiso del Gobierno nacional de llevar proyectos de vías terciarias a los 123 municipios de Boyacá mediante el programa Caminos del Tigre. Según explicó, la iniciativa comenzaría en las próximas semanas y permitirá que los alcaldes presenten los corredores que requieren intervención.

“Los alcaldes podrán postular sus corredores para que, a través de un esfuerzo con la comunidad, con los alcaldes, con los empresarios y con la Nación, podamos intervenir las vías terciarias de nuestro país”, sostuvo.

En cuanto a la vía BTS, Ostos anunció que en enero de 2027 se abriría una licitación pública por cerca de 350.000 millones de pesos para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento de los 88 kilómetros que revirtieron a Invías. La intención es mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de este corredor.

“La idea es que podamos entregar al mes de diciembre esta vía en un estado aceptable, que ese estado aceptable permita que los visitantes de diciembre no se lleven una mala impresión del corredor ni de nuestro departamento”, señaló.

Además, indicó que se revisará con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el futuro de la concesión, cuya vigencia se extendería hasta 2029. En caso de plantearse una ampliación, advirtió que esta tendría que incluir nuevas obras, como el paso soterrado de Paipa, la variante de Duitama, la culminación de la doble calzada entre Tibasosa y Sogamoso y puentes peatonales en puntos críticos.

El director reconoció que la falta de pagos ha provocado la suspensión de varios proyectos viales en el país, incluidos corredores de Boyacá. Frente a esta situación, aseguró que se adelantan gestiones con el Ministerio de Hacienda para reactivar las obras y permitir que los contratistas paguen a sus proveedores y retomen las actividades.

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