Policía realizará sobrevuelos con helicóptero para garantizar seguridad en Cartagena

Dos experimentados pilotos y dos técnicos del Área de Aviación Policial arribaron, en la tarde de este lunes 9 de noviembre, al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, como parte del dispositivo especial de seguridad que se desplegará en la ciudad durante las Fiestas de Independencia 2026.

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Esta aeronave, equipada con cámaras de alta tecnología, sensores térmicos, luces de seguimiento y sistemas de comunicación con unidades en tierra, permitirá fortalecer las capacidades de vigilancia y reacción de la Policía Nacional, brindando una visión estratégica desde el aire.

Con el Halcón, la Policía tendrá ojos en el cielo para monitorear, apoyar los servicios de vigilancia y realizar seguimientos oportunos ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia durante las fiestas que nos unen.