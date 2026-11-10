Las deportistas que obtuvieron 68 medallas brillaron en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia realizó un reconocimiento a los deportistas del departamento que representaron a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los atletas antioqueños, que participaron en 24 disciplinas durante las competencias realizadas entre el 12 y el 26 de septiembre, consiguieron 26 preseas de oro, 25 de plata y 17 de bronce.

Estos resultados destacaron la representación del departamento en el certamen internacional. A su vez, el acto estuvo acompañado por el gobernador Andrés Julián, quien anunció que los estímulos económicos correspondientes a las medallas obtenidas serán pagados antes de finalizar este año.

Por medio de Indeportes Antioquia, los deportistas que consiguieron medallas de oro recibirán incentivos superiores a los 28 millones de pesos. Mientras que los deportistas que alcanzaron preseas de plata obtendrán más de 18 millones de pesos.

128 atletas Antioqueños representaron el departamento

Durante el encuentro, el mandatario también se refirió a la preparación para los próximos Juegos Nacionales y ratificó el compromiso de entregar una vivienda a los deportistas y sus familias por cada medalla de oro que obtengan en estas competencias.

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 participaron más de 4.000 deportistas de 15 países. La delegación colombiana estuvo integrada por 428 representantes, de los cuales 128 fueron atletas antioqueños.

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Con cerca del 30 % de participación en el equipo nacional, Antioquia se ubicó entre los departamentos con mejores resultados, al superar las 58 medallas obtenidas por Valle del Cauca y las 50 alcanzadas por Bogotá.

Con este reconocimiento, la Gobernación de Antioquia destacó los resultados de sus deportistas y reiteró el respaldo institucional a quienes representan al departamento y al país en competencias nacionales e internacionales.