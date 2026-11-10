Instituciones Educativas Oficiales en Antioquia abren matriculas para el 2027

Medellín, Antioquia

Ya están abiertas las matrículas para el año escolar 2027 en las instituciones educativas oficiales de los 116 municipios no certificados de Antioquia. La Gobernación departamental hizo un llamado a los acudientes para que realicen oportunamente el proceso y garanticen el acceso a las aulas desde el inicio del calendario académico.

La convocatoria estará habilitada hasta el próximo 30 de noviembre y cuenta con cupos disponibles en todas las sedes educativas oficiales de estos municipios.

Para 2027, el departamento proyecta una matrícula de 370.079 estudiantes en el sector oficial. De esta cifra, 221.870 corresponden a la zona urbana y 148.209 a la rural, lo que refleja la cobertura que busca garantizar el sistema educativo en todo el territorio antioqueño.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina, invitó a las familias a completar el trámite dentro de los plazos establecidos: “Invitamos a las familias antioqueñas a acercarse a las instituciones educativas, matricular a sus hijos y asegurarles un lugar en las aulas para el próximo año”, señaló la funcionaria.

Más información En cinco sectores del litoral antioqueño avanzan obras para mitigar la erosión costera

De acuerdo con la programación establecida, las actividades académicas se desarrollarán entre el 18 de enero y el 28 de noviembre. Entre las estrategias se encuentra el Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de 327.000 estudiantes; la Jornada Escolar Extendida; la Estrategia de Alfabetización Inicial, que acompaña 80.000 pequeños, y el servicio de transporte escolar con 38.000 estudiantes.

Documentos para estudiantes nuevos

Las familias que vayan a matricular por primera vez a sus hijos en una institución educativa oficial deben presentar la copia del registro civil de nacimiento, copia al 150 % del documento de identidad, si es mayor de 7 años. Entre otros documentos que se pueden encontrar en la página de la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación recordó que las matrículas en las instituciones educativas oficiales son gratuitas y no requieren intermediarios. Además, las familias que necesiten resolver inquietudes sobre el proceso pueden comunicarse a través del correo electrónico simatantioquia@antioquia.gov.co.

La Gobernación reiteró el llamado a realizar la matrícula antes del 30 de noviembre, con el propósito de que los estudiantes tengan asegurado su cupo y puedan comenzar el año escolar 2027 desde el primer día de clases.