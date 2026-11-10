Candidatas del Concurso Nacional de Belleza recibieron las llaves de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana, encabezaron la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza, un acto con el que Cartagena les dio la bienvenida y ratificó su hospitalidad como anfitriona de este importante certamen.

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Durante el encuentro, el mandatario distrital agradeció que el Concurso Nacional de Belleza continúe escogiendo a Cartagena como escenario de esta celebración y destacó el trabajo que se viene realizando para recuperar el brillo de la ciudad y proyectar su historia, cultura y tradiciones.

“Nos propusimos que Cartagena recuperara su brillo y volviera a pensar en grande. Nos sentimos honrados de recibirlas. No hay mejor ciudad para vivir este momento; aquí encontrarán una historia, una cultura y una gente que las recibirá con mucho cariño”, expresó Dumek Turbay.

Por su parte, las llaves entregadas a las candidatas fueron elaboradas por aprendices de la Escuela Taller Cartagena de Indias, cuyo trabajo hizo parte de este símbolo de bienvenida y reconocimiento a la formación de nuevos talentos en la ciudad.

El alcalde también destacó el significado del Reinado de Independencia y el papel de las jóvenes que representan a los distintos barrios y comunidades de Cartagena, especialmente de sectores que han enfrentado mayores dificultades. Resaltó la importancia de impulsar sus talentos y abrir espacios para que sus historias y capacidades sean reconocidas.

Este encuentro se enmarca en las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, una celebración en la que Cartagena se prepara para mostrar su identidad, cultura y tradiciones. Las candidatas del Concurso Nacional de Belleza y las representantes del Reinado de Independencia se encontrarán con los cartageneros durante el Desfile de Independencia, el próximo jueves, sobre la avenida Santander, donde serán protagonistas de una de las jornadas más esperadas de la temporada festiva.