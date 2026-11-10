Afinia aclaró si los recientes incendios en Cartagena estarían relacionados con fallas eléctricas

Los recientes incendios registrados en diferentes sectores de Cartagena han generado preocupación entre los ciudadanos. Ante las versiones que relacionan estas emergencias con posibles fallas en el servicio de energía, el gerente general de Afinia, Ricardo Arango Restrepo, se pronunció sobre el tema.

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El directivo explicó que, hasta el momento, no existen estudios técnicos que permitan determinar el origen de los incendios ni establecer si estuvieron relacionados con problemas en las redes eléctricas.

“No existe ningún tipo de informe técnico respecto de la causa de estos incendios, por lo cual no es posible en este momento imputar a temas eléctricos los incendios”, manifestó Arango.

Su pronunciamiento se conoció después de varias emergencias ocurridas en la ciudad, entre ellas el incendio de un almacén de calzado en el Centro Histórico, el establecimiento Gigante del Hogar, frente a La Plazuela, y otro registrado durante la madrugada del 9 de noviembre en el barrio Pie de la Popa.

Sin embargo, el gerente advirtió que las instalaciones eléctricas internas en malas condiciones pueden representar un riesgo, especialmente cuando una vivienda cambia su uso residencial por uno comercial sin adecuar su capacidad eléctrica.

Según explicó, circuitos diseñados para atender el consumo de una casa pueden sobrecargarse cuando el inmueble comienza a funcionar como restaurante, hotel o discoteca. También señaló que las conexiones irregulares y el hurto de energía pueden afectar la seguridad de las instalaciones.

Ante esta situación, Afinia recomendó revisar periódicamente el cableado, contratar personal calificado para realizar adecuaciones y verificar que las redes eléctricas cumplan con las normas técnicas.

Por ahora, las causas de los recientes incendios continúan sin establecerse mediante informes técnicos, por lo que no se puede atribuir su origen a fallas en el servicio de energía.