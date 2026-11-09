Motocicleta y bus intermunicipal chocaron de frente en Magangué

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Colombia, en el municipio de Magangué, Bolívar, dejó a una persona con lesiones de gravedad luego de que la motocicleta en la que se movilizaba, colisionara contra un bus de transporte intermunicipal tras una presunta invasión de carril.

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La emergencia se presentó en inmediaciones de la arrocera Cauca, donde se produjo el impacto entre los dos vehículos.

Tras el choque, la persona que conducía la motocicleta recibió los primeros auxilios en el sitio y luego fue llevada al hospital La Divina Misericordia, donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica.

Se espera que las autoridades de tránsito entreguen información que permita establecer las circunstancias exactas del suceso.