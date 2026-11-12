¡Llegó el día! Desfile del Bando se toma la Avenida Santander

El desfile estará dividido en siete bloques temáticos y contará con cerca de 150 agrupaciones artísticas y 14 carrozas oficiales, diseñadas y construidas en el laboratorio creativo Carrozalab II del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Entre las carrozas se encuentran propuestas inspiradas en la identidad cartagenera, los barrios, la champeta, el Cabildo de Getsemaní y las tradiciones populares. También participarán delegaciones del Carnaval de Barranquilla, la Gobernación de Bolívar y las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, además de las aspirantes al Reinado Popular.

La preparación de esta puesta en escena involucró a 243 artesanos, escultores y técnicos. De ese grupo, 180 trabajaron en el ensamblaje de las carrozas y otros 63 creadores elaboraron las diez macrofiguras que integran el Museo a Cielo Abierto.

Horarios y accesos

Las puertas para el público abrirán a las 8:00 a. m. Los palcos tendrán cuatro puntos de ingreso: Boquetillo del Tejadillo, Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía, Baluarte de Santo Domingo y avenida Santander, a la altura del Parque de La Marina.

Para las zonas verdes estarán habilitados tres accesos: Boquetillo de La Chichería, esquina de La Tenaza y Baluarte de Santo Domingo.

Los ingresos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte de Santo Domingo cerrarán a las 11:30 a. m. Quienes asistan a los palcos deberán presentar su documento de identidad, portar la manilla durante todo el evento y acceder mediante el código QR correspondiente.

Elementos permitidos y prohibidos

Los asistentes podrán ingresar con celular, impermeable, bolso pequeño, maquillaje sin espejo, sombreros, gorras, cigarrillos electrónicos y espuma.

Por el contrario, estará prohibido el ingreso de armas, pólvora, objetos cortopunzantes, correas o bolsos tipo morral, sombrillas, alimentos, bebidas, sustancias alucinógenas y elementos de vidrio.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, respetar las filas y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad y la organización.