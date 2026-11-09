Más de 2.000 personas disfrutaron Domingo de Diversión en Nuevo Chambacú

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, celebró la niñez con Domingo de diversión en Chambacú, un evento gratuito que reunió a más de 2.000 personas en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, donde los niños y niñas fueron los protagonistas de una tarde dedicada al encuentro, la lúdica y al disfrute familiar.

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La sonrisa y la alegría de los más pequeños enmarcaron la jornada, donde las familias disfrutaron de inflables, espectáculos, presentaciones musicales, personajes de fantasía, disfraces, pintucaritas, dulces y otras actividades preparadas para la ocasión.

“Lo más bonito fue ver a tantos niños y niñas felices, compartiendo con sus familias. Estos encuentros también nos permiten reconocer la importancia del juego y la recreación en su desarrollo. Queremos seguir brindándoles oportunidades para vivir su infancia con alegría y rodeados del cariño de sus seres queridos”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

La celebración también permitió que las familias cartageneras compartieran tiempo de calidad, acompañaran a sus hijos en las diferentes atracciones y vivieran una experiencia especial junto a ellos.

”Los inflables estuvieron espectaculares, al igual que los regalos y las pintucaritas. Todo estuvo muy bonito y pensado para los niños. Estoy muy agradecida con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por esta actividad y por el excelente trabajo que realizaron para ellos”, indicó Joanne Ángeles, madre de familia asistente al Domingo de Diversión en Chambacú.

Este Domingo de Diversión también contó con el apoyo de las diferentes entidades del Distrito, que se sumaron a la Dulcetón mediante la donación de dulces para los niños y niñas asistentes. Este esfuerzo conjunto contribuyó a hacer posible la celebración y brindarles una experiencia especial.

La Alcaldía de Cartagena continuará impulsando iniciativas que faciliten el acceso de los niños y niñas a actividades recreativas y culturales, promoviendo su bienestar y fortaleciendo los espacios de encuentro familiar.