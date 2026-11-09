Fallecieron dos hombres por accidente de tránsito en zona industrial de Mamonal

Señala un reporte conocido por Caracol Radio que siendo aproximadamente las 5:30 p.m. del domingo 8 de noviembre de 2026, en la zona industrial de Mamonal cerca a Membrillal, se registró un siniestro en el que se vieron involucradas dos personas que se movilizaban en una motocicleta marca Hero de color negro.

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Como consecuencia del hecho, se reportó el fallecimiento de ambas de sexo masculino, cuyas identidades aún no han sido establecidas.

Hasta el momento se busca establecer las circunstancias y causas que originaron el trágico saldo. Por su parte, las autoridades adelantan las respectivas labores de indagación para esclarecer lo ocurrido, mientras que los cuerpos sin vida fueron enviados a la morgue de Medicina Legal.