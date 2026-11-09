El DJ y productor colombiano Julián Cardona celebra 20 años de trayectoria

Con dos décadas de trayectoria, tres galardones en los premios más importantes de la música electrónica de su país, lanzamientos en sellos internacionales de primer nivel y presencia en los clubes más exigentes de Colombia y del Caribe mexicano, Julián Cardona se ha consolidado como uno de los nombres más completos de la electrónica latinoamericana. Músico de conservatorio, DJ, productor, intérprete en vivo, director de festival y formador, el colombiano reúne en una sola carrera facetas que rara vez coinciden en un mismo artista.

Su base es académica. Se licenció en Música en la Universidad de Caldas, donde estudió entre 2007 y 2014 con la percusión como instrumento principal y formación en composición, y se graduó con Matrícula de Honor. En 2009 sumó la formación en Producción Profesional de Audio Digital del Instituto de Artes Audiovisuales El Deck y, entre 2012 y 2015, completó su perfil en los talleres y laboratorios del Festival Internacional de la Imagen, donde exploró el paisaje sonoro, la electrónica creativa y la creación de imágenes en tiempo real. Hoy domina todas las etapas de una producción, desde la composición y el diseño sonoro hasta la mezcla y el mastering, lo que le permite llevar una obra desde la primera idea hasta un resultado con estándares de industria.

La cabina lo ha llevado por la escena club más exigente del país. En Manizales, su ciudad base, fue DJ residente del Rooftop La Cúpula entre 2016 y 2018 y de Invisible Club entre 2018 y 2020, donde además ejerció como booker. Su circuito nacional incluye Armando Records, Octava Club y Clandestino en Bogotá; Sonorama y Viuz en Medellín; La Frecuencia Violeta en Cali; K-os Club en Pereira; Patrimonio en Manizales; y, en Cartagena, el Hotel Isla Rosa y Alquímico, elegido Mejor Bar del Mundo en los Spirited Awards de 2024. Es también una presencia constante en clubes y festivales de Manizales, Pereira, Armenia, Cartago y el norte del Valle, donde se le reconoce como uno de los artistas electrónicos más representativos de la región.

Su música encontró casa en sellos de prestigio global como el turco Harabe Lab, Cafe de Anatolia, Journey of the Soul y Cosmic Awakenings, el sello creado por el productor peruano Lemurian. En escena, su primera gira internacional lo llevó a la Riviera Maya, en México, con presentaciones en espacios de referencia de Tulum como Bagatelle, It Tulum y Zamanik.

Ha compartido cartel con figuras de primer orden de la electrónica mundial: el francés Sébastien Léger, uno de los nombres más respetados del house underground; el legendario dúo Deep Dish, integrado por Dubfire y Sharam y ganador de un Grammy por sus remezclas; el alemán Claptone, que en 2025 ocupó el puesto 30 del Top 100 de DJ Mag; el irlandés Matador, distinguido como Electronic Live Performer en los DJ Awards de Ibiza; el español Paco Osuna; los estadounidenses Enamour y Joeski; el israelí Roy Rosenfeld y el colombiano Kamilo Sanclemente, entre otros.

Su discografía refleja una evolución constante. Tras los sencillos “Grandeza” y “Sincronía”, este con Fernan Amaya, y el set álbum “Música para la vida”, grabado en el Teatro El Escondite, todos de 2021, llegaron “Constelaciones” en 2022 y el EP “A la Montaña”, con Lorena Uzuriaga, en 2023. El EP “Nocturna Estelar”, publicado en 2024 por Harabe Lab, se sostuvo más de tres semanas en el top mundial de Organic House de Beatport, la principal tienda de música electrónica del mundo. En 2025, su EP “Raíces Ancestrales”, editado por Cosmic Awakenings, ingresó y se mantuvo varias semanas en el Top 100 de Beatport, mientras que el sencillo “Salvaje”, junto a Antök, publicado por Journey of the Soul, entró al top de Organic House de la misma plataforma. Su remix de “Sultan”, de Miguel Prettel, salió por Cafe de Anatolia, y el EP “La flor de la vida”, junto a Tambor Hembra, fusionó la electrónica de vanguardia con el folclor tradicional colombiano y fue incluido en las playlists destacadas de Afro House de Beatport. En 2026 ha seguido ampliando su catálogo con colaboraciones como “Pronto”, junto a Julián Redd.

Los premios confirman ese lugar. En los Culture Dance Awards (CDA), los galardones más importantes de la música electrónica de baile en Colombia, ganó en 2023 como Mejor Productor Progressive–Melodic y Mejor Live Act Nacional, y en 2025 volvió a imponerse como Mejor Live Act Nacional en una ceremonia celebrada en el emblemático Teatro Colón de Bogotá, donde además fue invitado a presentarse en vivo. A ello se suma el reconocimiento de la Convocatoria de Estímulos del departamento de Caldas, que en 2021 lo eligió ganador en la categoría Trayectoria por el impacto cultural de su proyecto.

Fuera del club, su firma aparece en algunos de los escenarios culturales más relevantes del país. Fue artista invitado en la clausura de los Juegos Nacionales de Colombia en 2023, con transmisión nacional, y en 2024 participó en el concierto nacional “Sonidos para la Construcción de Paz”, convocado por el Ministerio de las Culturas y la Universidad de Caldas, con más de 300 artistas en escena. Su trabajo sinfónico-electrónico lo ha llevado a compartir escenario con la Orquesta Sinfónica de Caldas, la Orquesta de Cámara de Caldas y la Walking Jazz Big Band, y en 2019 firmó la composición y los arreglos electrónicos de la nueva versión oficial del Himno de Caldas. Con el maestro Mario Guerrero, líder de la comunidad Kumba, creó en 2022 “Takatukao”, obra de fusión que formó parte del documental “La Música desde Adentro”, del canal regional Telecafé.

El Festival Internacional de la Imagen, uno de los encuentros de arte, ciencia y tecnología más importantes de Latinoamérica, lo ha invitado como artista nacional en cuatro ocasiones, con las obras y laboratorios sonoros “Piel de Bahareque” en 2022, “Increíbles Voladoras” en 2023, “El rigor de la mirada” en 2024 y el laboratorio inmersivo “Salamina al natural” en 2025, una exploración del territorio a través de medios visuales y sonoros.

Todo ese recorrido se articula bajo Música para la vida, el concepto con el que Cardona propone una experiencia de baile orientada al bienestar y que desarrolla a través de su propio sello, Julian Cardona Music. De esa visión nació Ad Libitum, el festival que creó y dirige, en el que la música se acompaña de experiencias sensoriales y de bienestar, y que se ha consolidado con las ediciones “La Leyenda del Bosque” en 2024, “Raíces Ancestrales” en 2025 y “El Viaje a la Mangata” en 2026. A través de la grabación de live acts en territorios emblemáticos de su región, el proyecto ha formado un público propio que vibra con su propuesta.

Su faceta pedagógica completa el perfil. Creó los diplomados en composición y producción de música electrónica y audio digital de Batuta Moog Caldas, de la Fundación Batuta, donde enseñó entre 2014 y 2021, y fue docente de Audio Digital y Electroacústica en la Universidad de Caldas entre 2014 y 2015. Varios de sus exalumnos son hoy colegas en la industria, y él mantiene una oferta de cursos virtuales.

Veinte años después de aprender a mezclar de la mano de un maestro pianista, Julián Cardona ha construido una carrera sólida y reconocida en todos los frentes de su disciplina: la academia, el estudio, las cabinas, el escenario en vivo y la gestión cultural. Su nombre figura hoy entre los referentes de la electrónica colombiana y su proyección internacional sigue en ascenso, impulsada por una identidad sonora tan clara como su propósito, hacer música para vivirla.