Con más de 80.000 vacantes y 200 empresas, Medellín realizará la feria laboral ‘Empleo Fest’

Medellín

Medellín se prepara para la realización de Empleo Fest, una masiva feria laboral que ofrecerá 80.000 vacantes gracias a la participación de más de 200 empresas empleadoras y diversas bolsas de empleo locales. El evento es impulsado por la Mesa de Talento del CUEE (Comité Universidad Empresa Estado), con la articulación de la Alcaldía, la Cámara de Comercio y la ANDI.

La cita será este jueves 12 de noviembre, en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en los pabellones blanco y azul de Plaza Mayor. La convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos mayores de edad que busquen un trabajo o deseen mejorar sus condiciones laborales actuales en la región.

Oportunidades y enfoque tecnológico

La oferta incluye perfiles variados que van desde el primer empleo hasta oportunidades especializadas en ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, se abrirán espacios de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad y opciones en empleos verdes enfocados en la sostenibilidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a orientación vocacional, capacitación y entrevistas en vivo con representantes de las compañías. Los interesados deben inscribirse previamente a través de la plataforma Medellín Joven o en el portal oficial de la Alcaldía.

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Desafíos corporativos y formalización

Ante los retos del mercado laboral marcados por la transformación digital y la inteligencia artificial, el evento busca conectar el talento con empleadores de calidad. Alejandro Laya, gerente de la ANDI seccional Antioquia, destacó que el principal desafío corporativo radica en potenciar habilidades de adaptación y dominio tecnológico.

La feria contempla plazas de trabajo formales, estables y remuneradas en todos los niveles, abarcando perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. También se atenderán sectores críticos como el desempleo juvenil, que registra cifras cercanas al 13 % o 14 %.

Dinámica y metas de participación

La dinámica incluirá stands organizados por sectores económicos —como servicios, construcción y banca— para facilitar la búsqueda. Igualmente, habrá espacios de mentoría, talleres de hojas de vida y ciclos de formación académica en herramientas clave.

Esta estrategia se desarrolla con una tasa de desempleo local ubicada en el 7,8%, una de las más bajas del país. Tras los resultados de la edición pasada, las autoridades y gremios proyectan superar las metas de vinculación efectiva y asistencia masiva.