Por reducir muertes en las vías, Medellín es elegida como referente global de seguridad vial

Medellín

Medellín fue elegida como ciudad referente en seguridad vial por la organización internacional Bloomberg Philanthropies. La distinción reconoce los avances de la capital antioqueña en la reducción de muertes por siniestros de tránsito en 2025, impulsados por políticas públicas de control del exceso de velocidad y campañas pedagógicas como ‘Te Queremos Vivo’.

Este reconocimiento integra a la ciudad a una red global de 30 metrópolis en 13 países enfocadas en la protección de la vida en las vías. La iniciativa no solo consolida a la capital de Antioquia como un modelo técnico para Colombia, sino también como un polo regional de aprendizaje en movilidad segura.

Formación internacional y liderazgo regional

Como fruto de este logro, Medellín albergó los Cursos Ejecutivos de Liderazgo en Seguridad Vial, impartidos por la Universidad Johns Hopkins. La capacitación reunió a cerca de 50 profesionales y autoridades de tránsito de ocho países latinoamericanos, orientándolos en la toma de decisiones basadas en evidencia.

El espacio académico se desarrolló bajo la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS). Este programa de cooperación internacional acompañará de manera estratégica a las autoridades locales durante el periodo 2026-2030 para mitigar fatalidades y lesiones graves.

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Inversión global para la reducción de siniestros

La intervención se enmarca en la tercera fase global de BIGRS, la cual destinará una inversión total de 350 millones de dólares para respaldar proyectos en África, Asia y América Latina.

Medellín compartirá esta red de trabajo junto a otras capitales y grandes urbes de la región y el mundo, entre las que destacan Cali, Buenos Aires, Río de Janeiro, Quito, Ciudad de México y Nueva Delhi.