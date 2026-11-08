Las Palmeras, campeón del torneo ascenso de Sóftbol “Juega por tu barrio”

El equipo de Las Palmeras finalmente se alzó con el trofeo de campeón del torneo categoría ascenso de Softbol “Juega por tu barrio”, qué finalizó en el estadio Argemiro Bermúdez Villadiego de Chiquinquirá en la ciudad de Cartagena.

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La serie de campeonato final terminó 2-1 con par de victorias para Las Palmeras con una derrota en el segundo juego.

La serie inició con victoria 4-3 para Las Palmeras ante Zaragocilla en un juego bastante cerrado de muchas emociones.

Al día siguiente la serie se iguala 1-1 ganando Zaragocilla 12-4 obligando a un tercer y definitivo encuentro que se realizó ganando el equipo de Las Palmeras 10-3.

El pitcher ganador fue Jhon Atencio.

Lanzador perdedor. Wilfran Jiménez.

Jugador destacado Jorge Díaz bateo de 4-3.

El jugador más valioso de la gran final fue el lanzador John Atencio por su destacada labor monticular en el primer y tercer partido sumando en los dos juegos 14 innings lanzados permitió 13 hits.