Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 nov 2026 Actualizado 18:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Acaban con la vida de Raúl Moreno en el corregimiento de Bayunca

La víctima fue atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta

(Caracol Radio)

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Raúl Moreno Cesaren fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena, hacia las 10:30 de la noche del sábado 14 de noviembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos habría desenfundado un arma de fuego y le disparó.

Moreno Cesaren, conocido con el alias de «Goku», registraba tres anotaciones judiciales como indiciado: dos por el delito de homicidio, correspondientes a los años 2015 y 2023, y otra por violencia intrafamiliar, registrada en 2024.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado