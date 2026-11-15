Acaban con la vida de Raúl Moreno en el corregimiento de Bayunca

Raúl Moreno Cesaren fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena, hacia las 10:30 de la noche del sábado 14 de noviembre.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos habría desenfundado un arma de fuego y le disparó.

Moreno Cesaren, conocido con el alias de «Goku», registraba tres anotaciones judiciales como indiciado: dos por el delito de homicidio, correspondientes a los años 2015 y 2023, y otra por violencia intrafamiliar, registrada en 2024.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.