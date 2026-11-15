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15 nov 2026 Actualizado 14:34

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Habilitan Avenida Santander tras finalizar desmonte de estructuras del Bando

Fue restablecida en ambos sentidos antes de lo previsto

Foto: DATT.

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Cartagena
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La avenida Santander volvió a estar habilitada para el tránsito vehicular en Cartagena, luego de que finalizaran las labores posteriores al Gran Bando de la Independencia.

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El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) confirmó que la reapertura se realizó antes del horario previsto y que ambos sentidos de la vía operan con normalidad.

La Alcaldía agradeció a los ciudadanos por su paciencia y comprensión durante los cierres realizados para el desarrollo de las actividades de las Fiestas de Independencia.

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