Habilitan Avenida Santander tras finalizar desmonte de estructuras del Bando

La avenida Santander volvió a estar habilitada para el tránsito vehicular en Cartagena, luego de que finalizaran las labores posteriores al Gran Bando de la Independencia.

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El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) confirmó que la reapertura se realizó antes del horario previsto y que ambos sentidos de la vía operan con normalidad.

La Alcaldía agradeció a los ciudadanos por su paciencia y comprensión durante los cierres realizados para el desarrollo de las actividades de las Fiestas de Independencia.