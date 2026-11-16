Real Cartagena venció a Quindío y se jugará la clasificación en la última fecha

Real Cartagena consiguió una victoria clave frente a Deportes Quindío en el estadio Centenario de Armenia, por la quinta fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026. El triunfo le permitió llegar a ocho puntos y mantenerse con opciones de avanzar a la final.

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Edison López abrió el marcador al minuto 49, luego de una asistencia de Janeth Alemán tras una jugada de pelota quieta. En los minutos finales, Luis Carlos Guevara asistió a Jarlan Barrera, quien marcó el segundo tanto, pero la acción fue revisada y anulada por una falta previa.

La decisión provocó la reacción de los aficionados locales, algunos de los cuales ingresaron al terreno de juego. El árbitro suspendió el encuentro durante más de 50 minutos. Tras la reanudación, anuló el gol, amonestó a Guevara y dio por terminado el compromiso.

Con este resultado, Real Cartagena quedó segundo del grupo con ocho puntos, a uno de Deportes Quindío. En la última jornada recibirá a Tigres en el estadio Jaime Morón León y necesita ganar, además de que Quindío no consiga una victoria frente a Real Cundinamarca.