Capturaron a hombre por presunta estafa con alquiler de yates en Cartagena

Un hombre de 41 años fue capturado en Cartagena, señalado de recibir más de 12 millones de pesos de varios ciudadanos a cambio de supuestos alquileres de yates para disfrutar del Festival Náutico.

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Según informó la Policía Nacional, el procedimiento se produjo luego de que tres personas denunciaran haber sido víctimas de esta modalidad de estafa. Las denuncias permitieron que los uniformados adelantaran las actuaciones correspondientes y capturaran al señalado en flagrancia.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría utilizado la falsa promesa de ofrecer embarcaciones para el evento náutico con el propósito de recibir dinero mediante transferencias bancarias.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de estafa.

Entretanto, unidades de Policía Judicial iniciaron las investigaciones, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para establecer si existen más personas afectadas o si los hechos podrían estar relacionados con una estructura dedicada a esta actividad ilegal.