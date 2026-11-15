Riña familiar terminó con la muerte de un hombre en Marialabaja

Una riña familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en Marialabaja, Bolívar. Miguel Enrique Vargas Palomino, de 46 años, perdió la vida tras recibir varias heridas con arma blanca al interior de una vivienda del barrio El Porvenir.

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De acuerdo con el reporte de la Policía, el caso fue conocido hacia la 1:30 de la madrugada, luego de que un ciudadano alertara sobre una presunta confrontación entre familiares, al parecer, tío y sobrino.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por una mujer que señaló a Jhon Jader Deltoro Vargas, sobrino de la víctima, como la persona que presuntamente lo había atacado.

Una ambulancia del hospital local acudió a la vivienda y confirmó que Vargas Palomino no tenía signos vitales. Según el informe policial, presentaba heridas con elemento cortopunzante en la región torácica.

El caso quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades.