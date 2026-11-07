Entregan 355 equipos biomédicos a hospitales del sur de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, puso en marcha una nueva acción para fortalecer la red pública de salud del departamento con la entrega de 355 equipos biomédicos a los hospitales de San Pablo, Río Viejo, Altos del Rosario y Cantagallo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La dotación, gestionada por la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Salud Departamental, busca mejorar la capacidad de respuesta de estas instituciones, fortalecer sus servicios y, especialmente, acercar la atención médica a las comunidades del sur del departamento.

Para el gobernador Yamil Arana, el propósito de esta inversión es claro: que los habitantes puedan recibir atención en sus propios municipios y que las distancias geográficas no se conviertan en una barrera para acceder a los servicios de salud.

“Yo quiero que la gente de San Pablo se atienda en San Pablo; que los habitantes de Altos del Rosario no tengan que pagar un pasaje hasta El Banco, Magdalena, para recibir atención. Los hospitales públicos deben tener las condiciones necesarias para atender a su gente”, afirmó Arana.

El mandatario departamental destacó que la entrega no representa únicamente la adquisición de equipos, sino una apuesta por fortalecer la red pública hospitalaria, mejorar la atención de los pacientes y generar mejores condiciones para que las instituciones de salud puedan ampliar sus servicios.

Arana también reconoció el trabajo de los funcionarios de la Gobernación que participaron en la gestión del proyecto y señaló que detrás de cada inversión que llega a los municipios existe un equipo que trabaja para identificar necesidades, gestionar recursos y convertir las solicitudes de las comunidades y de los hospitales en soluciones concretas.

El gobernador resaltó, además, la importancia de que los equipos entregados respondan a las necesidades reales de cada institución y permitan mejorar los procesos de diagnóstico, atención y tratamiento.

San Pablo fortalece urgencias, imágenes diagnósticas y laboratorio

En San Pablo, el alcalde Jair Acevedo destacó el impacto que tendrá la dotación en diferentes áreas del hospital, entre ellas urgencias, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico.

Uno de los equipos más importantes para el municipio es el nuevo equipo de rayos X, teniendo en cuenta que actualmente el hospital presta este servicio mediante un equipo alquilado, lo que representa un gasto mensual para la institución.

“Con este nuevo equipo vamos a dejar de asumir ese gasto mensual y esos recursos podrán reinvertirse en otras necesidades y servicios para nuestra comunidad”, explicó Acevedo.

El alcalde señaló que la inversión destinada al municipio supera los mil millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios de salud a la población.

Cantagallo recibe equipos para ampliar su capacidad de atención

En Cantagallo, el alcalde Omar Esparragoza Ponce destacó la importancia de la dotación para un municipio que durante años ha enfrentado dificultades para garantizar una atención con mayor capacidad resolutiva.

El mandatario explicó que la sede de salud fue remodelada y adecuada, pero requería equipos biomédicos que permitieran aprovechar esa infraestructura y mejorar la atención de los pacientes.

“Con esta dotación ganan nuestras comunidades y nuestra población. Estos equipos nos permitirán optimizar los servicios de salud y avanzar hacia una atención de mayor calidad”, manifestó.

Esparragoza agradeció al gobernador Yamil Arana y a la Secretaría de Salud Departamental por atender las necesidades planteadas por el municipio.

En Altos del Rosario, los equipos pueden significar una oportunidad para salvar vidas

En Altos del Rosario, la gerente de la ESE Manuel H. Zabaleta, Adriana Molina, destacó el impacto que tendrá la nueva dotación, especialmente para las comunidades rurales.

La funcionaria explicó que desde su llegada a la institución había gestionado equipos y elementos indispensables para mejorar las condiciones de atención, entre ellos nuevas camillas y equipos médicos.

La necesidad es aún mayor en las zonas rurales, donde los pacientes deben enfrentar largos desplazamientos por vía fluvial cuando requieren servicios de mayor complejidad.

“Muchas veces, el traslado desde nuestros corregimientos hasta un segundo nivel de atención puede tardar más de una hora en chalupa. Estos equipos nos permiten brindarles a nuestros habitantes una oportunidad más para proteger su salud y salvar sus vidas”, manifestó Molina.

La gerente también destacó la disposición del gobernador Yamil Arana para escuchar las necesidades de las instituciones hospitalarias y convertir esas solicitudes en acciones concretas.

Más capacidad para los hospitales y mayor sostenibilidad

Durante la presentación de la dotación, el gobernador Arana explicó que el fortalecimiento tecnológico de los hospitales también puede permitirles ampliar su portafolio de servicios, realizar procedimientos que antes debían ser remitidos a otras instituciones y mejorar sus ingresos.

De esta manera, la inversión no solo beneficia directamente a los pacientes, sino que también contribuye a la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y al fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

La distribución de los equipos quedó así:

* Altos del Rosario: 92 equipos.

* Cantagallo: 70 equipos.

* San Pablo: 82 equipos.

* Río Viejo: 111 equipos.

En el caso de Río Viejo, se trata de una segunda entrega de dotación para fortalecer su capacidad de atención.

La Gobernación de Bolívar anunció que este proceso continuará en otros hospitales públicos del departamento, como parte de la estrategia liderada por el gobernador Yamil Arana Padauí para fortalecer la red de salud y acercar los servicios médicos a las comunidades.

El mensaje del mandatario es concreto: que nacer, vivir y enfermarse en un municipio del sur de Bolívar no signifique necesariamente tener que viajar a otra población para recibir atención.

Con la entrega de estos 355 equipos, el Gobierno departamental busca que los hospitales tengan mejores herramientas para atender a sus pacientes y que cada vez más habitantes puedan encontrar en sus propios municipios una atención médica digna, oportuna y con mayor capacidad de respuesta.