Alcaldía lanza campaña ciudadana tras retirar más de 3.800 toneladas de residuos en Cartagena

Más de 3.800 toneladas de residuos retiradas de los canales de Cartagena evidencian la magnitud de una problemática que persiste: la disposición inadecuada de basuras que afecta su funcionamiento.

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Ante esta situación, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), pone en marcha la campaña ‘¡ Que fluya!: la basura aparte y el agua pa’lante’, una iniciativa para generar conciencia sobre la importancia de mantener los canales libres de desechos.

Durante las intervenciones que adelanta la Administración Distrital en las tres localidades, las labores de limpieza han permitido recuperar estos espacios. Sin embargo, la aparición constante de nuevos residuos, tanto en su interior como en sus alrededores, demuestra que también se necesita un cambio en los hábitos ciudadanos frente a la disposición de las basuras.

La campaña llegará a las comunidades cercanas a caños y canales mediante mensajes pedagógicos en plataformas digitales y jornadas de sensibilización casa a casa. Durante estas actividades se explicará cómo acciones cotidianas, como arrojar bolsas, botellas, escombros y otros desechos en las calles o depositarlos cerca de los canales, afectan el recorrido natural del agua.

La acumulación de basuras puede ocasionar taponamientos, dificultar el drenaje y favorecer inundaciones, especialmente durante las lluvias.

Como parte de esta iniciativa, la OAGRD comparte algunas recomendaciones para que los cartageneros contribuyan al cuidado de los canales:

* Depositar las basuras en los lugares establecidos y respetar los horarios de recolección.

* Evitar arrojar residuos en calles, canales, caños y sus alrededores.

* No dejar escombros ni elementos voluminosos en espacios públicos.

* Reportar puntos críticos de acumulación de basuras a las autoridades competentes.

La recuperación de los canales requiere tanto la intervención institucional como el compromiso de la ciudadanía. Por eso, ‘¡Que fluya!’ busca que el esfuerzo de recuperar estos espacios tenga continuidad en el tiempo y que cada ciudadano entienda la importancia de mantenerlos libres de residuos para prevenir inundaciones.

¡Que fluya! La basura aparte y el agua pa’lante.