Santa Catalina vivió su tradicional Bando Novembrino

Las calles de Santa Catalina, Bolívar, se llenaron de música y expresiones culturales durante la celebración de su tradicional Bando Novembrino, que congregó a cerca de 3.000 personas entre habitantes y visitantes.

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La jornada contó con cuatro jóvenes que, a través de sus carrozas, representaron a diferentes comunidades y sectores del municipio, entre ellos 21 de Mayo, 9 de Febrero, Carrizal, Villa Xiomi, Loma de Arena y Villa Rosita.

La programación también tuvo presentaciones de las agrupaciones Son Cátana y Raíces Vivas, que llevaron los ritmos folclóricos de la región a los asistentes. Otro de los atractivos fue la exhibición de Car Audios, con vehículos reconocidos por el público como «La Faltana», «El Zombie», «La María Tolete» y «El Coronel».

El Bando Novembrino se ha convertido en uno de los encuentros culturales del municipio, al reunir a distintas comunidades alrededor de la música, las carrozas y las tradiciones populares.

Con esta celebración, Santa Catalina se prepara para sus fiestas patronales, cuya programación comenzará la próxima semana y contará con actividades culturales y musicales para propios y visitantes.