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16 nov 2026 Actualizado 18:14

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Así sería el desfile nocturno del Bando de Independencia 2027

La propuesta contempla seis horas de espectáculo, con carrozas monumentales, comparsas, artistas, música e iluminación

Fotos: renders Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena
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Carrozas de gran formato, plataformas para artistas, comparsas, bailarines, pantallas LED y juegos de luces harían parte del desfile nocturno de Independencia que Cartagena estudia realizar en noviembre de 2027.

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La propuesta plantea una jornada entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, en la que las expresiones folclóricas de Cartagena y Bolívar compartirían escenario con un espectáculo de iluminación y ambientación nocturna.

El recorrido todavía no está definido. Una de las opciones es utilizar el Gran Malecón del Mar, desde Playa Azul, en La Boquilla, hasta La Tenaza. La otra contempla mantener la ruta tradicional entre Marbella y el Parque de la Marina, atravesando la avenida Santander y el Centro Histórico.

El proyecto también incluye la posibilidad de instalar palcos y zonas VIP, utilizar reflectores y cañones de luz en los espolones y desarrollar ambientes iluminados sobre la playa. La propuesta toma como referencia elementos de grandes celebraciones como el Carnaval de Río de Janeiro, adaptados a la identidad cultural cartagenera.

La iniciativa fue presentada al alcalde Dumek Turbay y permanece en estudio. Su realización dependerá de evaluaciones técnicas, presupuestales, logísticas, de movilidad y seguridad.

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